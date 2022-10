Immobile, Leao, Sabatini e Superlega: le ultimissime

Attesa per la risonanza di Immobile. Trattativa Milan-Leao per il rinnovo. Lo sfogo di Sabatini. Prosegue il progetto Superlega

ROMA - Oggi il giorno della verità per Ciro Immobile: l'attaccante si sottoporrà al Paideia International Hospital alla risonanza magnetica per scoprire il grado della lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Lunedì aveva sentito un fastidio anche mentre camminava. Il rischio è quello di vedere Ciro fermo ai box per almeno un mese e mezzo e dunque per il suo ritorno bisognerebbe attendere il 2023. Trattative a oltranza, il Milan continua a negoziare con Leao. Col Chelsea e le altre big di Premier League sullo sfondo, ma anche un Milan fiducioso di poter chiudere in fretta. Intervista esclusiva sul Corriere dello Sport oggi in edicola a Walter Sabatini che, dopo il mirac olo Salernitana, che si è rimasta in Serie A quando tutti la davano già per retrocessa, ora è costretto a vedere il calcio dalla poltrona: “Sapessi come mi girano – racconta - . Io sono incazzato sul serio, perché star fuori non mi sembra giusto. Non mi ritrovo nel ruolo di spettatore, non ne sono capace”. Arrivano ancora novità dal fronte della Superlega. Mentre l’attesa è tutta per il parere non vincolante atteso per metà dicembre da parte dell'avvocato generale del tribunale della Corte di giustizia europea sul caso del presunto monopolio illegale di Uefa e Fifa, è al momento il presidente del Barcellona Laporta il più attivo nel tenere in vita il manifesto programmatico del torneo alternativo alla Champions League. La notizia è che il progetto non solo sta andando avanti sottotraccia, ma si sta dotando anche di nuovi professionisti: dal 19 ottobre Bernd Reichart è il nuovo CEO del gruppo.