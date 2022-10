Immobile, arbitri, Theo Hernandez e Lukaku: le ultimissime

Stop di almeno un mese per Immobile. Fabbri dirigerà Juve-Empoli. Paura per Theo hernandez. Lukaku pronto a tornare

ROMA - Il 2022 calcistico di Ciro Immobile è finito in anticipo: il centravanti e capitano della Lazio, uscito per infortunio alla mezz'ora della gara di domenica scorsa contro l'Udinese, ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro, come emerso dagli accertamenti effettuati in Paideia e rientrerà in campo solamente nel nuovo anno. Tempi di recupero non ancora definiti ma l'attaccante dovrà fermarsi per almeno un mese, e quindi salterà tutte le sfide rimaste da adesso alla sosta per il Mondiale, tra cui i big match di campionato contro Roma e Juve. Sarà Michael Fabbri a dirigere Juventus-Empoli, anticipo dell'11esima giornata di Serie A, in programma venerdì 21 ottobre alle 20.45. Momenti di terrore per la famiglia di Theo Hernandez. Ieri Sera, infatti, nella residenza di Cassano Magnago (nel Varesino), una banda di malviventi ha fatto irruzione svaligiandola e portando con sé una ricca refurtiva. Romelu Lukaku vede il ritorno in campo. L'attaccante dell'Inter domani dovrebbe tornare ad allenarsi insieme ai compagni, dopo l'infortunio muscolare che lo tiene fermo dalla fine di agosto. Ascolta le news della mattina