Dybala, Immobile, Maignan e Zapata: le ultimissime

Dybala sarà nei pre-convocati per il Qatar. Immobile torna nel 2023. Si ferma ancora Maignan. L'Atalanta ritrova Zapata

ROMA - Ancora un paio di giorni e poi sarà ufficiale: il c.t. Scaloni ha inserito Paulo Dybala nella lista dei pre-convocati dell'Argentina per il Mondiale in Qatar. Il 2022 calcistico di Ciro Immobile, oggi papà per la quarta volta, è finito in anticipo: il centravanti e capitano della Lazio, uscito per infortunio alla mezz'ora della gara di domenica scorsa contro l'Udinese, ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro, come emerso dagli accertamenti effettuati in Paideia e rientrerà nel 2023 costretto a saltare 7 gare tra campionato e Coppe tra cui i due match contro Roma e Juve. Nuova tegola per il tecnico del Milan Stefano Pioli: Mike Maignan si ferma ancora per un problema al polpaccio. Duvan Zapata è recuperato dalla lesione al semimembranoso della coscia sinistra che l'aveva colpito lo scorso primo settembre in Atalanta-Torino, sostituito nell'occasione da Hojlund al 37'. L'attaccante torna quindi disponibile domenica contro la Lazio dopo sette settimane e sei giornate di campionato ai box. Ascolta le news del pomeriggio