Matic, Maignan, Monza e Tottenham: le ultimissime

Matic: "Sogniamo lo scudetto". Nuovo infortunio per Maignan. Il Monza agli ottavi di Coppa Italia. Lo United supera il Tottenham

ROMA - “Vogliamo che i vostri sogni sullo scudetto diventino presto realtà”. Così il centrocampista della Roma Nemanja Matic sugli obiettivi del presente e del futuro per la sua squadra che ha inanellato tre vittorie consecutive in campionato e in questo momento è a quattro punti dal Napoli capolista che affronterà all’Olimpico domenica sera. Tegola per il Milan di Pioli: Mike Maignan ha riportato nell'allenamento una lesione del muscolo soleo della gamba destra. Il portiere del Milan dovrà essere rivalutato tra dieci giorni. Gol e spettacolo alla Dacia Arena, sedicesimi di Coppa Italia dove passa il Monza (3-2) che sfiderà la Juve. Vittoria per 2-0 del Manchester United contro il Tottenham di Antonio Conte e tre punti che portano i Red Devisl al quinto posto in classifica con 19 punti.