Serie A, Lukaku, Ronaldo e Joao Felix: le ultimissime

Irrati per Roma-Napoli. Lukaku è tornato in gruppo. In arrivo una multa per CR7. Joao Felix nelle mire dei grandi club europei

ROMA - L'Aia ha designato Massimiliano Irrati per dirigere Roma-Napoli, big match dell'11/a giornata del campionato di Serie A in programma domenica sera allo stadio Olimpico. Per l'altra sfida di alta classifica tra Atalanta e Lazio, in programma sempre domenica, alle 18.00, designato Rosario Abisso di Palermo. Questi gli altri arbitri: Juventus-Empoli Fabbri; Salernitana-Spezia Chiffi; Milan-Monza Marinelli; Fiorentina-Inter Valeri; Udinese-Torino Marchetti; Bologna-Lecce Sozza; Cremonese-Sampdoria Maresca; Sassuolo-Verona Santoro. L'Inter ritrova Romelu Lukaku. L'attaccante infatti si è allenato insieme al resto dei compagni ad Appiano Gentile (Varese), per la prima volta dopo l'infortunio muscolare di fine agosto. La rabbia di Cristiano Ronaldo esplode contro il tecnico dello United Ten Hag. Il portoghese è rimasto 95' in panchina nella sfida tra i Red Devils e il Tottenham di Antonio Conte. Il portoghese verrà certamente multato. Joao Felix, con ogni probabilità, è il prossimo obiettivo di mercato dei grandi club europei, fra i quali Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e Manchester United. Ascolta le news della mattina