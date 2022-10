Juventus, Lukaku, Ranieri e Coppa Italia: le ultimissime

Allegri: “Voglio continuità". Lukaku si allena ma non giocherà a Firenze. Ranieri: "cerco un progetto". La Cremonese sfiderà il Napoli agli ottavi di Coppa Italia

ROMA – Vigilia di campionato per la Juventus che a Empoli cerca continuità: “La vittoria del derby diventa importante se domani diamo seguito contro” sottolinea il tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Simone Inzaghi e l'Inter riabbracciano Romelu Lukaku, ma non dovrebbe ancora essere il momento per rivederlo in campo. L'attaccante oggi si è allenato in parte insieme ai compagni ad Appiano Gentile: tuttavia, la volontà sembra essere quella di non rischiarlo per la trasferta di Firenze, dove sabato sera è in programma la sfida contro la Fiorentina. "Spero di trovare un buon progetto e continuare ad allenare, perché lo voglio davvero". E' l'auspicio di Claudio Ranieri espresso ai microfoni di Radio Marca. La Cremonese supera per 4-2 il Modena dopo i tempi supplementari e si qualifica per gli ottavi di finale della Coppa Italia, dove troverà il Napoli. Ascolta le news del pomeriggio