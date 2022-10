Juventus, Roma, Lazio e Ronaldo: le ultimissime

Questa sera Juventus-Empoli. Mourinho ha scelto la Roma anti Napoli. Lazio a caccia di un vice Immobile. CR7 chiede scusa dopo lo sfogo

ROMA - Si apre con il posticipo della Stadium tra Juventus ed Empoli l'11ª giornata del campionato di calcio di Serie A. Si avvicina la sfida con tra la Roma ed il Napoli e Mourinho vuole andare sul sicuro. Rilancia la Roma di Tirana, con poche eccezioni. Zalewski torna al posto di Karsdorp a centrocampo confermata la coppia Cristante-Matic. Roma tosta, concreta, disegnata con il 3-5-2 come nelle ultime due uscite. Davanti torna Zaniolo titolare, al fianco di Abraham, con Pellegrini che fa da elastico tra il centrocampo e l’attacco. Con l'infortunio di Immobile che lo terrà fermo fino al 2023 in casa Lazio è iniziato il toto nome dei possibili sostituti, due i nomi rilanciati: Lucas Boyé, argentino dell’Elche, e Rafa Mir, spagnolo del Siviglia. Età simili, storie e costi diversi. Lucas Boyé ha 26 anni, è alto 1,83, è argentino con passaporto italiano, gioca nell’Elche, squadra della Liga spagnola. E’ dato in scadenza nel 2024, questo ridimensiona i suoi costi. Rafa Mir, centravanti classe 1997, è spagnolo, gioca nel Siviglia. Lo gestisce Jorge Mendes, il super agente portoghese. E’ alto 1,91, ha una valutazione alta, di 16 milioni. Cristiano Ronaldo è nella bufera per aver lasciato il terreno da gioco dell'Old Trafford in anticipo, ieri sera, nella sfida vinta dal suo Manchester United per 2-0 contro il Tottenham di Antonio Conte. Per questo è stato multato e verrà escluso dalla prossima gara. CR7 però ha subito risposto via social a questa decisione: “A volte la foga ha la meglio – scrive - in questo momento, sento solo che devo continuare a lavorare duramente e sostenere i miei compagni di squadra ed essere pronto a tutto in ogni partita”.