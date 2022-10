Gavi, Conte, Premier League e Napoli: le ultimissime

Gavi vince il Golden Boy 2022. "Allegri può tornare alla Juventus". In Premier Chelsea-Manchester United. Daspo per due tifosi del Napoli

ROMA - Pablo Martín Páez Gavira noto come Gavi ha vinto il Golden Boy 2022. Lo scorso anno l'ambito premio istituito da Tuttosport era stato assegnato ad un altro calciatore blaugrana: Pedri. "Antonio Conte pronto a tornare alla Juventus". A riportarlo è il Daily Mail, secondo cui il tecnico salentino avrebbe ulteriormente rinviato l'incontro con la dirigenza del Tottenham per il rinnovo del suo contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno 2023. Sfida Champions di alto profilo tra il Chelsea e il Manchester United, separate da un punto, ma sarà impossibile vedere il confronto tra Aubameyang e Ronaldo visto che il portoghese non è stato convocato per sanzione disciplinare perchè, in rotta con Ten Hag, se n'è andato a casa prima della fine della gara passata in panchina col Tottenham. Tre daspo, per periodi dai 5 ai 10 anni, sono stati comminati dal Questore di Napoli nei confronti dei tre tifosi napoletani, un 23enne e due 37enni, con precedenti di polizia, denunciati per lesioni personali aggravate in quanto ritenuti responsabili di un'aggressione nei pressi di un bar di via dei Tribunali ai danni di un tifoso olandese. Ascolta le news della mattina