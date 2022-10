Lazio, Roma, Abodi e Moto Gp: le ultimissime

Sarri: "Ciro vuole tornare prima". Smalling: "Deluso per la mancata convocazione in nazionale". La promessa di Abodi. In Malesia pole di Bagnaia

ROMA - "Immobile è deciso e tosto e vuole accorciare i tempi". Lo svela il tecnico della Lazio Maurizio Sarri alla vigilia della sfida a Bergamo contro l'Atalanta che dunque paventa la possibilità di un rientri anticipato dell'attaccante fermo per un guaio muscolare. "Guardo ancora l'Inghilterra, anche se sono frustrato e deluso di non essere lì. Ho una gran voglia di fare e, ogni volta che c'è una convocazione, resto deluso, sebbene sia fuori dai giochi da un bel po' di tempo". Lo ha detto Chris Smalling, difensore della Roma, circa le sue ripetute esclusioni dalla Nazionale inglese, parlando al Daily Telegraph. "La priorità è rivolta alle società dilettantistiche. Siamo in un momento di difficoltà. Deve essere superata la crisi, poi lo sport riprenderà il suo corso naturale, ma bisogna pensare a più deboli". Lo afferma il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, dopo il giuramento del Governo al Quirinale. Lo spagnolo Jorge Martin partirà in pole position nel Gp della Malesia classe MotoGp, penultima gara stagionale.