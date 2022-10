Torino, Francia, Ferrari e Moto Gp: le ultimissime

Il Toro vince a Udine. Francia in ansia per. Sainz in pole nel Gp degli Usa. Bagnaia vince ma deve rimandare la festa mondiale

ROMA - Il Torino espugna la Dacia Arena vincendo 2-1 e ferma la corsa Champions dell'Udinese. Ad un mese dal Mondiale di calcio in Qatar, la Francia è in ansia per il vice-capitano Raphaël Varane, difensore del Manchester United, uscito ieri in lacrime dopo essersi infortunato durante la partita con il Chelsea. Carlos Sainz su Ferrari conquista la pole position (1'34"356) del Gran premio di Formula 1 degli Stati Uniti, ad Austin in Texas. Secondo tempo per l'altra rossa di Charles Leclerc (1'34"421), penalizzato però di 10 posizioni. Terza la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen. Quarto tempo in qualifica per l'altra Red Bull di Sergio Perez (1'34"645), penalizzato di cinque posti. Quinta la Mercedes di Lewis Hamilton (1'34"947), che dovrebbe dunque partire dalla terza posizione dietro a Sainz e Verstappen. Leclerc è stato penalizzato per dei cambi al motore. Francesco Bagnaia ha vinto il Gp di Malesia, penultima prova del mondiale MotoGp, ma la conquista del titolo è rinviata a Valencia, il 6 novembre. Al pilota Ducati mancano due punti per il trionfo perchè il suo rivale, Fabio Quartararo (Yamaha), ha chiuso al terzo posto, quanto bastava per non cedere subito il titolo. Secondo posto per Enea Bastianini (Ducati Gresini). Ascolta le news della mattina