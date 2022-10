Napoli, Lazio, Premier League e formula uno: le ultimissime

Il Napoli torna al comando. La Lazio vince 2-0 a Bergamo. In Premier frena l'Arsenal. Verstappen trionfa in Australia

ROMA – Il Napoli espugna l'Olimpico di Roma e torna solitario al comando della classifica a +3 sul Milan secondo. Alla squadra di Spalletti è bastato il gol di Osimhen a 10' dalla fine per battere la Roma e portare a casa una vittoria sofferta ma preziosissima dal punto di vista della classifica. La Lazio vince contro l'Atalanta giocando una grandissima partita a Bergamo dove ha domintao il match per lunghi tratti. Subito in gol Zaccagni, nella ripresa segna Felipe Anderson che non fa rimpiangere Immobile anche per il gioco espresso in un ruolo non suo. Ora la Lazio è terza in classifica. Sono sei le partite consecutive senza subire gol. L'Arsenal frena nel posticipo della 13/a giornata della Premier League. La squadra dello spagnolo Mikel Arteta non va oltre il pareggio (1-1) al St.Mary Stadium di Southampton contro la locale squadra allenata da Ralph Hasenhuttl. Per il Tottenham di Antonio Conte non è periodo positivo: gli 'Spurs' rimediano la seconda sconfitta di fila, arrendendosi questa volta in casa di fronte al Newcastle United. Il Tottenham resta terzo in classifica con 23 punti, ma il Newcastle adesso è a soli -2, assieme al Chelsea, ieri bloccato in casa dal Manchester United. La Red Bull di Max Verstappen ha vinto il Gp degli Stati Uniti, disputato sul circuito texano di Austin e valido come 20/a prova del Mondiale di F1. Seconda la Mercedes del sette volte campione del mondo, l'inglese Lewis Hamilton; terza la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, protagonista di una super-rimonta. Ritirato poco dopo il via l'altro ferrarista, lo spagnolo Carlos Sainz, che è stato tamponato dalla Mercedes di George Russell.