Spalletti, Mourinho, Serie A e Qatar: le ultimissime

Spalletti: “I titoli si vincono a maggio”. Mourinho: “Il Napoli non meritava”. Oggi Cremonese-Sampdoria e Sassuolo-Verona. Appelli per estromettere l'Iran dal Mondiale

ROMA - “I titoli non si vincono dopo 11 partite, si vincono a maggio o a giugno. Dobbiamo mantenere i piedi per terra. Zero presunzione o atteggiamenti da fenomeni". Così Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, dopo la vittoria per 1-0 contro la Roma all'Olimpico. "Mi dispiace guardare lo sforzo notevole dei 'miei' giocatori perché, quando accumuliamo partite, poi andiamo in difficoltà. Complimenti a loro che, però, sono riusciti a vincere senza meritare". Così Josè Mourinho. Oggi due posticipi per chiudere l'11\a giornata di Serie A: alle 18.30 la Cremonese ospiterà la Sampdoria mentre alle 20.45 al Mapei Stadium il Sassuolo affronterà il Verona. A meno di un mese dal via della Coppa del Mondo in Qatar c'è chi tira in ballo il nome dell'Italia in chiave ripescaggio. Continuano infatti gli appelli alla Fifa per escludere dalla rassegna iridata l'Iran, di cui si chiede l'estromissione per rivendicare il rispetto dei diritti delle donne e per il modo in cui sono state represse le rivolte seguite alla morte di Mahsa Amini e Hadith Najafi. L'ultimo in ordine di tempo arriva da Paolo Zampolli, membro del 'The Kennedy Center', che ha scritto una lettera a Gianni Infantino, presidente della Fifa