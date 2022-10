Roma, Fiorentina, Boca Juniors e tennis: le ultimissime

In un video Osimhen consola Abraham dopo la partita dell'Olimpico. Identificato e denunciato il tifoso che al Franchi ha spintonato un supporter dell'Inter. Boca campioni d'Argentina. La nuova classifica Atp

ROMA - Roma-Napoli finisce 1-0 per la squadra di Spalletti, ma finisce anche con Osimhen e Abraham seduti vicini fuori dall'Olimpico con il centravanti azzurro a consolare il suo collega. Il video che ritraggono i due è diventato virale sui social con l'attaccante giallorosso che sembrerebbe aver detto a Osimhen "hai reso triste lo spogliatoio" visto come il gol vittoria a dieci minuti dalla fine sia stato proprio del 9 di Spalletti. "Una partita di calcio non può essere il pretesto per scaricare quelle che sono le tensioni proprie all'interno dell'impianto sportivo. Sabato sera il personale" di sicurezza "è prontamente intervenuto ed è stato identificato l'autore di questo gesto che verrà denunciato e colpito da provvedimenti". Lo ha detto il questore di Firenze Maurizio Auriemma, a margine di un evento a Palazzo Vecchio, riferendosi al supporter viola ritratto in un video, divenuto poi virale, mentre spintona, sabato sera al Franchi, un tifoso interista. Vincere grazie ai rivali di sempre: è quello che è successo nell'incredibile finale del campionato argentino. Il Boca Juniors si aggiudica il titolo dopo gli ultimi rocamboleschi 90 minuti. Gli "Xeneizes" vincono il trofeo dopo aver pareggiato 2-2 nell'ultima partita contro l'Independiente. In contemporanea il Racing, in lotta testa a testa con il Boca per il titolo, perde contro il River Plate per 2-1. C'è un solo movimento in top 10 nel ranking ATP tradizionale del tennis. Felix Auger-Aliassime sale al nono posto davanti a Taylor Fritz, mentre allargando lo sguardo alla top 20, Matteo Berrettini guadagna due posizioni (14esimo). Storico il risultato di Zhizhen Zhang (n.97, +12), che grazie ai quarti di finale a Napoli è diventato il primo cinese in Top 100 da quando esiste il ranking computerizzato, nel 1973. Ascolta le news della mattina