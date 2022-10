Serie A, Milan, Juventus e calendario: le ultimissime

Vincono Sassuolo e Sampdoria. Pioli: "Gara decisiva". Allegri scuote la Juventus. Anticipi e posticipi dalla 17ª alla 21ª giornata

ROMA - Vittoria in rimonta del Sassuolo che batte in casa il Verona 2-1. e si conferma la nona forrza del campionato. Ospiti avanti con Ceccherini dopo appena 2', al 32' Lauriente pareggia, Frattesi ad un quarto d'ora dalla fine trova la rete della vittoria. La Sampdoria invece apre la crisi della Cremonese centrando il primo successo stagionale e lasciando i grigiorossi in fondo alla classifica senza nemmeno una vittoria all'attivo. "Vale tanto, tantissimo. Se vogliamo arrivare all'ultima partita del girone con possibilità di qualificarci serve una prestazione importante e l'abbiamo preparata per l'importanza che ha": così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Dinamo Zagabria. "Domani avremo un solo risultato a disposizione, ma non dipende solo da noi: è il Benfica che è artefice del proprio destino": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della trasferta in Portogallo. La Lega serie A ha reso noto anticipi, posticipi e la programmazione televisiva delle gare di campionato che andranno dalla diciassettesima alla ventunesima giornata. Turni che prevedono diversi scontri di alta classifica. Nel diciassettesimo turno si affronteranno Milan e Roma. Poi, il 13 gennaio (match che verrà anticipato al venerdì) andrà in scena la sfida tra Napoli e Juventus. Nella diciannovesima giornata si giocheranno Juventus-Atalanta e Lazio-Milan, mentre domenica 29 gennaio, allo stadio Diego Armando Maradona, ci sarà il derby del sole tra Napoli e Roma, rivincita dell'ultimo turno. Ascolta le news del pomeriggio