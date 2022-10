Juventus, Milan, Lazio e Roma: le ultimissime

Per Milan e Juventus vietato sbagliare in Champions. Lotito: "Una grande Lazio". Mourinho preoccupato per Pellegrini

ROMA – Torna la Champions League con due gare decisive per Juventus e Milan entrambe in campo alle 21. I bianconeri di scena a Lisbona contro il Benfica mentre i rossoneri a Zagabria sfidano la Dinamo. Le probabili formazioni. Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha chiamato Sarri per fare i complimenti al tecnico da estendere a tutta la squadra dopo al convincente vittoria a Bergamo: “Grande calcio. Ho visto una Lazio bellissima. Abbiamo vinto su un campo difficile, eppure ci mancava Immobile – ha raccontato al Corriere dello Sport -. Risultato mai in discussione, non c’è stato un istante in cui abbia sofferto davanti alla tv. Il tecnico e la squadra meritavano i complimenti. E’ una grande soddisfazione anche per la società. Si sta realizzando quello che volevamo. Bergamo è la testimonianza. Siamo in grado di esprimere un calcio di altissimo livello”. In casa Roma il tecnico Mourinhio è preoccupato per le condizioni di Pellegrini alle prese con un fastidio al solito flessore e potrebbe essere esentato dal viaggio a Helsinki, dove il campo sintetico e le temperature più basse possono generare rischi di infortuni gravi. Ieri il capitano ha fatto un’ecografia, che però non ha evidenziato nulla. Potrebbe ripetere l’esame oggi. In sostanza, la Roma potrebbe cominciare la partita senza Dybala, Zaniolo e Pellegrini. Toccherà dunque ad Abraham sobbarcarsi il peso dell’attacco.