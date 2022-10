Juventus, Milan, Napoli e Fiorentina: le ultimissime

Juve fuori dalla Champions, il MIlan è secondo. Spalletti pronto per la sfida contro i Rangergs. La Procura indaga su quanto accaduto nel post Fiorentina-Inter

ROMA - Incredibile partita a Lisbona dove la Juventus perde 4-3 e dice addio alla Champions. Sblocca Silva al 17', Kean illude i bianconeri ma prima Joao Mario su rigore e poi ancora Silva con altri due gol stendono i bianconeri. Allegri cambia tutto e sfiora l'incredibile rimonta ma le reti di Milik e McKennie non bastano ora la Juventus dovrà provare a qualificarsi per l'Europa League. Gara senza storia invece a Zagabria dove il Milan ha vinto con un netto 4-0 ed è volato al secondo posto in classifica a -3 dal Chelsea primo che ha battuto il Salisburgo. "Pensare di trovare una squadra facilmente abbordabile è un errore che non commetteremo. Noi andremo a mettere il massimo, il meglio di noi stessi anche in questa partita perché altrimenti significherebbe non avere il dna del vincente". Luciano Spalletti preannuncia che domani sera nella sua squadra non ci saranno cali di tensione contro i Rangers. Continua l'infinito 'postpartita' di Fiorentina-Inter, match vinto per 4-3 dai nerazzurri al Franchi e condito dalle polemiche. La procura della Federcalcio ha infatti aperto un fascicolo relativo ai fatti riportati dalla stampa e che riguarderebbero tesserati e dirigenti.