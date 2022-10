Inter, Napoli, Juventus e Milan: le ultimissime

L'Inter in casa sfida il Plzen, Spalletti i Rangers. Allegri: “Dispiaciuti ed arrabbiati”. Pioli: “Un vittoria pesante”

ROMA – Prosegue la Champions oggi altre due italiane in campo: alle 18.45 l'Inter ospita il Plzen mentre alle 20.45 sarà la volta del Napoli che al Maradona sfida i Rangers. La Juvenus perde anche a Lisbona contro il Benfica e saluta la Champions a fine gara Allegri è amaro: “Siamo molto dispiaciuti e arrabbiati di uscire dalla Champions, ora pensiamo al campionato ed a vincere a Lecce sabato. La prima parte della stagione non è bella, dobbiamo cercare di lavorare per restare attaccati al campionato". Il Milan invece vionce 4-0 a Zagabria contro la Dinamo e resta in scia del Chelsea, Pioli è soddisfatto: “E' una vittoria pesante, importante. Dobbiamo chiudere il discorso mercoledì prossimo senza dimenticare il campionato. I due risultati a favore un'arma a doppio taglio? No, non siamo costruiti mentalmente per gestire, dobbiamo giocare al meglio per ottenere una vittoria".