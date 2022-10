Lazio, Roma, Fiorentina e Napoli: le ultimissime

In Europa League Lazio e Roma obbligate a vincere. La Fiorentina ha bisogno di segnare tanti gol. Il Napoli centra la dodicesima vittoria di fila

ROMA – Giornata decisiva di Europa League per entrambe le romane che sono costrette a vincere per non compromettere la qualificazione. La prima a scendere in campo sarà la Lazio che alle 18.45 ospiterà il Midtjylland. Alle 21 invece i giallorossi in trasferta affrontano l'Helsinki. In Conference League la Fiorentina alle 18.45 ospita il Basaksehir con un obiettivo: vincere con tanti gopl di scatto. Il Napoli intanto ha stabilito il suo nuovo record di vittorie consecutive tra campionato e coppe europee arrivando a 12 con il successo in Champions League contro i Rangers Glasgow per 3-0. Gli azzurri in Champions sono a punteggio pieno con cinque vittorie su altrettante partite nel girone A a cui si aggiungono le sette in campionato. La squadra di Spalletti ha cominciato la serie di tre punti conquistati a partita dal 3 settembre a Roma con il 2-1 contro la Lazio.