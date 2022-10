Roma, Lazio, Fiorentina e Monza: le ultimissime

Vincono le tre italiane impegnate in Europa. Accoltellato il giocatore del Monza

ROMA – La Roma vince in Finlandia 2-1 contro l'Helsinki e grazie alla vittoria del Betis sul Ludogorets aggancia i bulgari al secondo posto e si giocherà tutto all'ultima giornata. La Lazio stende il Midjytlland 2-1 in rimonta allo stadio Olimpico e adesso vede più vicina la qualificazione al turno successivo di Europa League, tutto in ogni caso sarà deciso all'ultima giornata a Rotterdam contro il Feyenoord dove basterà un pareggio per strappare il pass almeno dei sedicesimi. La Fiorentina reagisce e si aggrappa al suo bomber ritrovato, Luka Jovic, che con una doppietta ribalta l'iniziale vantaggio dell'Istanbul Basaksehir e regala alla Viola il successo per 2-1 in Conference League e la qualificazione. Pablo Marì accoltellato in un centro commerciale. Un uomo di 46 anni, dopo essersi impossessato di un coltello dagli espositori del supermercato Carrefour all'interno del "Milanofiori" di Assago, in provincia di Milano, ha accoltellato cinque avventori, ferendone gravemente almeno due. I carabinieri di Corsico confermano che fra le persone aggredite c'era il difensore spagnolo del Monza. L'aggressore è stato poi bloccato da alcuni clienti e consegnato ai carabinieri che erano subito intervenuti. Ascolta le newes del pomeriggio