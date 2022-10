Juventus, Monza, Roma e Lazio: le ultimissime

La procura federale ha chiesto i nuovi atti sul caso Juventus. Verrà operato oggi Pablo Marì. Mourinho e Sarri soddisfatti dopo le vittorie in Europa League

ROMA - Dopo i nuovi sviluppi dell'inchiesta sui conti della Juventus da parte della procura di Torino adesso si muove anche la procura federale: il procuratore federale della Figc, Giuseppe Chinè, vuole essere messo a conoscenza dei nuovi atti prodotti dai pm torinesi e che in precedenza non gli erano stati trasmessi, come ad esempio le intercettazioni telefoniche ed ambientali. Sarà sottoposto in giornata a un intervento chirurgico Pablo Marì, il calciatore spagnolo del Monza che ieri è stato accoltellato con altre persone all'interno del supermercato di un centro commerciale di Assago, nell'hinterland milanese. Il giocatore, che non è in pericolo di vita, ha trascorso la notte all'ospedale Niguarda, dove è stato ricoverato dopo l'aggressione. E' stato colpito alla schiena, mentre faceva la spesa con la moglie e il figlio, da un 46enne con disturbi psichici ora accusato di omicidio e tentato omicidio plurimo. Il tecnico della Roma Mourinho è soddisfatto dopo la vittoria a Helsinki in Europa League: “Sono contento sapevamo il risultato del Ludogorets e sapevamo che ogni nostro risultato avrebbe lasciato tutto aperto. Noi, però, volevamo vincere: abbiamo giocato una buona partita per tanti momenti". In casa Lazio sorride anche il tecnico Sarri dopo il 2-1 in rimonta sul Midtjylland: “L'unico rimpianto è aver segnato solo due gol. Dopo aver preso in mano la partita, abbiamo continuato a produrre gioco”.