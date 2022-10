Roma, Lazio, Milan e Van de Beek: le ultimissime

Solbakken ad un passo dai giallorossi. La Lazio guadagna posizioni nel ranking Uefa. Pioli: “Sarà un campionato equilibrato”. Van de Beekl corteggiato da numerosi club

ROMA - Ola Solbakken sarà il primo giocatore che la Roma porterà a Trigoria nel mercato di gennaio. L'accordo è totale Eed arriverà a parametro zero. L'ultimo aggiornamento relativo al ranking Uefa, dopo la quinta giornata di Champions, Europa League e Conference, premia la Lazio, tra le italiane la squadra che guadagna più posizioni (quattro), e vede salire anche Roma, Inter e Milan. Stabili invece Napoli e Fiorentina, mentre la Juventus paga il fallimento nel suo girone e la mancata qualificazione agli ottavi. "Sicuramente questa sdfida presenta molto difficoltà, non ci abbiamo giocato tantissimo tempo fa: malgrado eravamo in buone condizioni l'anno scorso non siamo riusciti a superare il Torino. Vogliamo dare continuità, i campionati si vincono con continuità, risultati, strisce di risultati il più lunghe possibili. Sarà un campionato equilibrato nelle posizioni di vertice. Fare bene domani è importante". Così Stefano Pioli, tecnico del Milan alla vigilia della trasferta contro il Torino. Donny Van de Beek secondo la stampa spagnola e quella britannica a gennaio potrebbe cambiare maglia e cercare di rilanciarsi altrove: tre le società che si sarebbero mosse per Van De Beek il Valencia di Gattuso e l'Inter di Inzaghi su tutte, ma non va dimenticato il Leicester in Premier. Ascolta le news della mattina