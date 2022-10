Monza, Atalanta, Juventus e Flamengo: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Pablo Marì dimesso dall'ospedale. Gasperini espugna Empoli. Escluse fratture per Samuel Iling-Junior. Il Flamengo vince la Copa Libertadores

ROMA – Sospiro di sollievo in casa Monza: il difensore spagnolo Pablo Marì, che era stato accoltellato ad Assago nella serata di giovedì, è stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano. L'Atalanta batte 2-0 l'Empoli a Castellani e vola momentaneamente al secondo posto in classifica. Il giocatore della Juventus Samuel Iling-Junior, a seguito del trauma contusivo/distorsivo della caviglia destra riportato ieri a Lecce, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno escluso fratture. Saranno necessari circa 20 giorni per il completo recupero del giovane esterno inglese della Juventus. Il Flamengo ha vinto la terza Copa Libertadores della sua storia battendo 1-0 l'Athletico Paranaense di Luiz Felipe Scolari, al termine di una finale tutta brasiliana.