Roma, Monza, Sarri e Juventus: le ultimissime

Nei due posticipi Verona-Roma e Monza-Bologna. Sarri: "Se parlo mi danno 6 mesi di squalifica". Nuovo stop per Pogba

ROMA – Si chiude oggi la 12ª giornata di Serie A: alle 18.30 la Roma sfiderà al Bentegodi il Verona mentre nel posticipo il Monza ospita il Bologna. In casa Lazio rabbia e incredulità per il cartellino giallo di Manganiello a Milinkovic che gli costerà il derby, Sarri non si da pace: “Non era nemmeno fallo, se dico quello che penso dell'arbitraggio, mi squalificano 6 mesi. Sto nel calcio da 50 anni e non ho mai visto ammonire un giocatore che gioca la palla". Continua la maledizione infortuni in casa Juventus: neppure il tempo di godersi la terza vittoria consecutiva in campionato ecco che si sono fermati Samuel Iling-Junior, Weston McKennie, ma soprattutto ancora una volta Paul Pogba. Il centrocampista francese, che era a un passo dal rientro dopo tre mesi di stop per la lesione al menisco laterale del ginocchio destro e la successiva operazione a settembre, ha infatti subito un nuovo stop, questa volta di tipo muscolare. Per lui altri 10 giorni di stop e il serio rischio di saltare il Mondiale.