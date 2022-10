Roma, Pogba, Napoli e Inter: le ultimissime

La Roma vola al quarto posto. Pogba salta il mondiale in Qatar. Vigilia di Champions oer Spalletti e Inzaghi

ROMA – La Roma erpugna il Bentegodi e vola al quarto posto suoerando sia Lazio che Inter. La squadra di Mourinho ha battuto il Verona in rimonta grazie alle reti di Zaniolo, Volpato ed El Shaarawy. Veneti in 10 uomini dal 35' del primo tempo per un brutto fallo di Davidowicz, che aveva segnato la rete del momentaneo vantaggio giallorosso, ai danni di Zaniolo che nella ripresa ha chiesto il cambio per un fastidio muscolare.

Ora è arrivata anche l'ufficialità: Paul Pogba non prenderà parte al Mondiale in Qatar. Rafaela Pimenta, agente del centrocampista francese della Juve, ha comunicato l'impossibilità, per il giocatore, di partecipare alla prossima edizione della Coppa del Mondo. Pogba, già reduce da tre mesi di stop per la lesione al menisco laterale del ginocchio destro dello scorso 23 luglio e la successiva operazione di settembre, non riuscirà dunque a recuperare in tempo per il 20 novembre, data d'inizio del torneo.

"E' il Liverpool di sempre, forte e in forma". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida di Champions con il Liverpool di Klopp. "Il calcio inglese? Andare a prendere i più forti è facile, ma si può lavorare in maniera diversa, prendendo calciatori che possono diventare dei top-player, come ha fatto il Napoli - ha aggiunto il mister degli azzurri in conferenza stampa - Siamo nelle condizioni di poter crescere ulteriormente ma la società ha preso calciatori di qualità".

Sul campo la sfida contro il Bayern Monaco sarà di fatto una prestigiosa amichevole internazionale, ma ugualmente utile per le casse in caso di punti e per confrontarsi una volta di più con chi fa ormai stabilmente parte dell'elite del calcio. Inzaghi però non riesce a sorridere a casua dell'infortunio di Lukaku: È un rallentamento che non ci voleva, ci stava dando dentro tanto in questo periodo, speriamo di poterlo riutilizzare prima della sosta"