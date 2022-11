Napoli, Inter, Pioli e Totti le ultimissime

Spalletti e Inzaghi impegnati in Champions. Pioli rinnova fino al 2025. I complimenti di Totti a Volpato

ROMA - Ultima giornata di gironi di Champions League è tempo di verdetti. Il Napoli ad Anfield contro il Liverpool vuole ribadire il primo posto mentre 'Inter, già qualificata da seconda, sfiderà il Bayern per testare le sue ambizioni. Intanto il tecnico del Milan Stefano Pioli ha rinnovato il suo contratto fino al 2025. Il tecnico rinnova a due giorni dal match decisivo contro il Salisburgo, basterà un pari per ottenere gli ottavi, ma indipendentemente dal traguardo - obiettivo chiesto dal club - Pioli ha già apposto la sua firma: guadagnerà 4 milioni di euro netti a stagione più bonus legati ai risultati: "Il rossonero mi è entrato dentro, ho responsabilità e tanti obiettivi". Cristian Volpato segna poco prima che Francesco Totti entri in campo all'Orange Futbol Club di Roma per la finale di Supercoppa di calcio a 8. "Sono molto contento che abbia segnato. Felice per lui e per la vittoria della Roma a Verona", dice l'ex capitano giallorosso tra un selfie e un autografo parlando di quello che è stato uno dei primi giovani acquistati dall'agenzia di scouting di Totti, la CT 10 Management.