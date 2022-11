Milan, Juventus, Napoli e Inter: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Milan a caccia degli ottavi di Champions, alla Juve resta solo l'Europa League. Sconfitte indolori per Spalletti e Inzaghi

ROMA – Il Milan va a caccia degli ottavi di Champions in casa contro il Salisburgo, ai rossoneri basta anche un pareggio. La Juventus invece ospita il Psg con un solo obiettivo la qualificazione in Europa League. Le Probabili formazioni. Il Napoli perde 2-0 a Liverpool ma centra comunque l’obiettivo che le era rimasto: passare agli ottavi di Champions da prima del girone. L'Inter cade a Monaco di Baviera contro il B ayern, ma è una sconfitta che fa poco male ai nerazzurri di Simone Inzaghi. Ieri intanto i primi clamorosi verdetti come l'addio all'Europa dell'Atletico Madrid ultimo del suo girone.