Juventus, Milan, Lazio e Roma: le ultimissime

Bianconeri in Europa League, il Milan vola agli ottavi. Ultima giornata decisiva per le due romane in Europa League

ROMA - La Juventus chiude la sua esperienza in Champions League con una sconfitta in casa contro il Psg ma complice a sconfitta interna del Maccabi contro il Benfica si qualifica in Europa League. Il Milan invece stende per 4-0 iol Salisburgo a San Siro e vola agli ottavi da secondo in classifica. Domani Lazio e Roma impegnate in Europa League i primi a scendere in campo saranno i biancocelesti che alle 18.45 affrontano il Feyenoord a Rotterdam: “Lo stadio sarà una bolgia – avverte Sarri - non ci possiamo permettere calcoli, perché se vai lì puntando a ottenere lo 0-0 non ne esci”. Alle 21 la Roma ospiterà il Ludogorets, Mourinho torna sullo sconto della Uefa a Zaniolo: “E' stata fatta giustizia. Tre giornate di squalifica erano troppe. A mio avviso era da massimo un turno di stop”. Ascolta le news del pomeriggio