Lazio, Roma, Fiorentina e Champions: le ultimissime

Romane a caccia della qualificazione in Europa League, la viola in Conference. Le possibili avversarie delle italiane nella massima competizione europea

ROMA – Ultima giornata dei gironi di Europa League Lazio e Roma sono a caccia del passaggio del turno. La prima a scendere in campo sarà la squadra biancoceleste che alle 18.45 sfiderà il Feyenoord a Rotterdam. La Roma invece alle 21 ospiterà il Ludogorets. Anche la Fiorentina in Conference va a caccia della qualificazione da prima contro il Riga in Lettonia. Lunedì a Nyon Napoli, Inter e Milan conosceranno le loro avversarie in Champions League. Le squadre appartenenti alla stessa federazione non possono affrontarsi in questa fase e non possono essere accoppiati club che si sono affrontati nella fase a gironi. Il Napoli sarà testa di serie mentre Inter e Milan sono arrivate seconde nei rispettivi gironi. Il Napoli può pescare Borussia, Psg, Eintracht, Lipsia e Bruges. Inter e Milan rischiano di sfidare Tottenham, Chelsea, City, e Real Madrid.