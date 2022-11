Mourinho, Sarri, tennis ed Nba: le ultimissime

Mourinho: "Gara difficile". Sarri: "Abbiamo dato tutto". Musetti sfida Djokovic ai quarti del Rolex Paris Masters. Irving sospeso per razzismo

ROMA - La Roma batte il Ludogorets e vola ai play off di Europa League, Mourinho è soddisfatto: “E' stata una partita veramente difficile, loro sanno giocare e hanno gente con creatività e velocità. Nel secondo tempo però siamo entrati con atteggiamento e intensità diverse. Le caratteristiche di Zaniolo ci hanno aiutato. Ai playoff incontreremo squadre di un altro livello. È importante per noi essere passati, però adesso arrivano gli squali”. La Lazio ha perso a Rotterdam contro il Feyenoord e retrocede in Conference, Sarri non è rassegnato: “Non esco deluso da questa partita, abbiamo creato tanto e concesso poco, perdendo per un episodio. Non contesto nulla ai miei, che hanno fatto una gara tosta su un campo difficile solo che abbiamo sprecato troppo”. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Lorenzo Musetti nei quarti di finale del 'Rolex Paris Masters', ultimo ATP Masters 1000 stagionale che si sta disputando sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy. I Brooklyn Nets hanno sospeso per almeno cinque partite la star Kyrie Irving per non essersi scusato nella controversia legata al tweet in cui aveva postato un link al film "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America", caratterizzato da contenuti antisemiti, compresa la negazione dell'Olocausto. Lo riportano i media Usa.