Walace, Lopetegui, San Siro e Tite: le ultimissime

Furto in casa di Walace. Lopetegui è il nuovo allenatore del Wolverhampton. Sala torna sullo stadio di proprietà delle milanesi. L'ansia di Tite

ROMA - Furto nell'abitazione di Walace, centrocampista dell'Udinese, a Pasian di Prato (Udine): i ladri hanno rubato gioielli, orologi e abiti griffati per un bottino da 200mila euro. Dopo Unai Emery, che ha lasciato a stagione in corso il Villarreal per andare all'Aston Villa, un altro allenatore spagnolo trova una panchina in Premier League. Si tratta di Julen Lopetegui, esonerato un mese fa dal Siviglia e che oggi è stato annunciato come nuovo tecnico del Wolverhampton, club attualmente al 19/o posto nella massima serie inglese. "Lo stadio di San Siro è stato esaminato dalla sovrintendenza a lungo e si è definito che non era vincolabile. Non l'ho deciso io. Se Sgarbi vuole fare anche il sovrintendente lo chieda al presidente del consiglio". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando quanto detto dal neo sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi secondo cui San Siro non si può abbattere perché ha più di 70 anni e quindi sarebbe vincolato. A pochi giorni dall'annuncio della lista dei 26 convocati per Qatar 2022, che avverrà lunedì prossimo, 7 novembre, i Mondiali e il dover scegliere i selezionati per il ct del Brasile Tite è diventata quasi un'ossessione. Lo ha rivelato lui stesso nel corso della trasmissione 'Esporte Espetacular', in onda domani ma di cui Globo ha fornito un'anticipazione. "Mi accompagna l'ansia e mi sto svegliando sempre alle 4 - le parole di Tite". Ascolta le news della mattina