Serie A: la Lazio stende la Roma. La Juventus vince ancora

ROMA - La Lazio batte la Roma 1-0 grazie al gol di Anderson e si rilancia in classifica e cancella i due passi falsi contro Salernitana e Feyenoord. La Juventus batte l'Inter 2-0 allo Stadium e infila la quarta vittoria consecutiva in campionato, tutte senza subire reti, e torna a battere la squadra nerazzurra dopo un anno e mezzo (15 maggio 2021) e la sorpassa in classifica. Nelle altre gare il Bologna vince in rimonta 2-1 contro il Torino: sblocca Lukic. Orsolini e Posch la ribaltano. Il Monza invece stende 2-0 il Verona grazie alle reti di Neves e Colpanil la Fiorentina espugna Marassi andando a vincere 2-0 contro la Sampdoria con le reti di Bonaventura e Milenkovic. Francesco 'Pecco' Bagnaia, su Ducati, è campione del mondo della MotoGp. Ascolta le news del pomeriggio