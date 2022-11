Europa, Sarri, Mourinho e Premier: le ultimissime

Dalle 12 i sorteggi a Nyon. Sarri: "Dedicato ai tifosi". Mourinho: "Ci è mancata qualità". L'Arsenal torna in vetta in Inghilterra

ROMA – Oggi dalle 12 a Nyon l’urna disegnerà le sfide da dentro o fuori delle tre principali coppe europee, che torneranno sul palcoscenico continentale tra il 14 e il 16 febbraio con le gare d’andata per scandire poi una lunga volata verso le finalissime. Nella casa dell’Uefa verranno stabiliti gli accoppiamenti degli ottavi di Champions League tra le 16 regine qualificate tra le quali Napoli, Inter e Milan, ma anche gli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League con Juve e Roma e la Conference League con altre 16 compagini a testa pronte a conoscere il loro destino tra cui Lazio e Fiorentina. La Lazio batte la Roma 1-0 grazie alla rete di Anderson e fa festa. A fine gara l soddisfazione del tecnico biancoceleste Sarri: “Più della vittoria desideravamo fare contento il nostro popolo – sottolinea - poi penseremo ai punti e al resto, ma il nostro obiettivo era questo". Amarezza in casa Roma, così Mourinho a fine gara: “Eravamo senza quella luce di qualità che ci portano i giocatori speciali. Siamo punto e a capo senza Dybala e senza Pellegrini in una partita in cui dobbiamo segnare. E' un dominio, la Lazio ha detto 'siamo qui per difendere un gol di vantaggio e giocare il meno possibile' e lo hanno fatto bene”. L'Arsenal risponde alla vittoria del Manchester City e battendo 1-0 il Chelsea a Stamford Bridge nel penultimo turno di Premier League prima dello stop per il Mondiale torna in vetta con due punti di vantaggio sui campioni in carica.