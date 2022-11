Napoli, Milan, Lazio e Real Madrid: le ultimissime

Nel turno ifrasettimanale di Serie A Napoli-Empoli e Cremonese Milan. La nota della Lazio che condanna i cori antisemiti. Prima sconfitta per Ancelotti

ROMA – Sarà il Napoli capolista ad aprire la 14ª giornata di campionato di questi turno infrasettimanale. La squadra di Spalletti alle 18.30 ospiterà l'Empoli, nel posticipo delle 20.45 il Milan sarà di scena a Cremona. Le probabili formazioni. Ferma presa di posizione della Lazio dopo la richiesta, da parte del Giudice sportivo, di un'istruttoria rapida alla Procura Figc per i cori antisemiti cantati in Curva Nord dopo la vittoria nel derby. La società capitolina, recita un comunicato ufficiale, "ha sempre condannato con la massima fermezza ogni espressione di antisemitismo e di razzismo che si manifestano ormai nella quasi totalità delle partite e in tutti gli stadi d'Italia". Tali comportamenti infatti "non fanno parte" della cultura laziale e "non rappresentano" la tifoseria biancoceleste. Il Real Madrid, campione di Spagna in carica, ha subito la prima sconfitta stagionale nella Liga per 3-2 al termine della 13ª giornata sul campo del Rayo Vallecano, e ha ceduto il primo posto al Barcellona.