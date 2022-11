Zaccagni, Allegri, Darmian e Mané: le ultimissime

Zaccagni chiude in anticipo il 2022. La Juventus a Verona cerca conferme. L'Inter perde Darmian. Mané rischia di saltare i mondiali in Qatar

ROMA - Maurizio Sarri perde anche Mattia Zaccagni per le ultime due gare prima della sosta del campionato per il Mondiale del Qatar. Lo staff medico della Lazio, infatti, ha reso noto che l'esterno biancoceleste "è stato sottoposto questa mattina al Paideia International Hospital ad esami clinici e strumentali che hanno evidenziato un trauma distrattivo a carico del polpaccio destro.". Vigilia di campionato per la Juventus che sarà impegnata al Bentegodi contro il Verona, il tecnico bianconero Allegri avverte: "Dopo aver battuto l'Inter abbiamo vissuto una serata di gioia e soddisfazione, ma abbiamo subito chiuso il capitolo per pensare al Verona perché non sarà una gara semplice". L'Inter perde Matteo Darmian per le ultime due gare di campionato prima della sosta per i Mondiali. Dopo un risentimento muscolare riscontrato nell'allenamento di lunedì mattina, l'esterno nerazzurro si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una distrazione agli adduttori della coscia destra. L'attaccante del Bayern Monaco Sadio Mané potrebbe saltare il prossimo Mondiale con il suo Senegal. Lo scrive oggi il quotidiano francese L'Equipe. Ascolta le news della mattina