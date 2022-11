Lazio, Juventus, Mourinho e Kvaratskhelia : le ultimissime

Lazio a caccia del secondo posto, la Juve a Verona per la quinta vittoria di fila. Lo sfogo di Mourinho. Retroscena choc del padre di Kvaratskhelia

ROMA – Si chiude oggi la 14ª giornata di campionato di Serie A con la Lazio che va a caccia del secondo posto in classifica questa sera alle 20.45 contro il Monza all'Olimpico mentre prima, alle 18.30, a Verona la Juventus cerca la quinta vittoria di fila. Intanto dopo il pareggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo si sfoga Mourinho: “Un giocatore ha avuto un atteggiamento non professionale e l'ho detto nello spogliatoio. Su un altro c'è da chiedersi: perché oggi è entrato con questo atteggiamento e le altre volte no?”. Il calciatore in questione è Krarsdorp. “È un punto fuori casa, un risultato che non si può dire negativo. Sono contento dell'atteggiamento generale della squadra” ha concluso l'allenatore. Il padre di Kvaratskhelia è tornato sul furto dell'auto, poi ritrovata, subìto una settimana fa dal figlio mentre era in casa raccontando dei clamorosi retroscena: “Quando l’ho saputo mi sono preoccupato molto – ha raccontato su Twitter il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze - Dio ha salvato Khvicha: se si fosse accorto della presenza dei ladri sarebbe potuto accadere qualcosa di più grave”. Secondo il suo raccobnto le telecamere di video sorvgelianza avrebbe registrato qualcosa di molto brutto”