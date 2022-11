Sarri, Serie A, Verona e Smalling: le ultimissime

Sarri: "Romero deve restare nell'ombra". Gli arbitri della 15ª giornata. Tweet polemico del Verona. Scatta il rinnovo per Smalling

ROMA – La Lazio batte il Monza 1-0 grazie al gol del diciassettenne Luka Romero e raggiunge il Milan al secondo posto in classifica, Sarri è soddisfatto ma vuole subito dare un consiglio al giovane talento: “Deve rimanere all'ombra, più sta lontano dai riflettori meglio è. Non è ancora maggiorenne, ha tutto un percorso davanti". Giovanni Ayroldi arbitrerà l'anticipo della 15/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie A fra Napoli e Udinese, in programma sabato alle ore 15 sul terreno dello stadio Diego Armando Maradona. Empoli-Cremonese (venerdì, ore 20,45) è stata affidata al fischietto di Federico Dionisi dell'Aquila. Per Sampdoria-Lecce (sabato, ore 18) è stato invece designato Daniele Doveri di Roma 1. Infine, il derby emiliano Bologna-Sassuolo (sabato, ore 20,45) verrà arbitrato da Ivano Pezzuto di Lecce. Dopo la sconfitta ieri sera al Benetgodi contro la Juventus e alcune dubbie decisioni dell'arbitro il Verona ha fatto un Tweet 'muto': la foto in questione ritrae il difensore bianconero Danilo mentre colpisce la palla con la mano nell'area juventina, un tocco che l'arbitro Di Bello (poi confortato anche dal Var) non ha ritenuto sanzionabile con il calcio di rigore. Escluso dalla lista dei convocati al mondiale della sua Inghilterra il 33enne Chris Smalling si consola con il rinnovo con la Roma: toccando a Reggio Emilia quota venti presenze stagionali infattyi il difensore centrale ha raggiunto il rinnovo automatico del contratto fino al 2024.