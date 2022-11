Napoli, Sampdoria, Lazio e Roma: le ultimissime

Oggi tre anticipi della 15ª di Serie A. Luka Romero rinnoverà fino al 2026. Zaniolo convocato da Mancini

ROMA – Ieri la vittoria dell'Empoli 2-0 sulla Cremonese oggi saranno tre gli anticipi di questa 15ª giornata di Serie A: apre alle 15 la sfida tra Napoli e Udinese, alle 18 Samdporia-Lecce mentre alle 20.45 il posticipo tra Bologna e Sassuolo. Protagonista con la rete che ha deciso il match contro il Monza il baby fenomeno della Lazio Luka Romero è vicinissimo al rinnovo: in scadenza a giugno l'attaccante, che tra pochi giorni diventerà maggiorenne, è pronto a firmare un contratto di quattro anni fino al 2026 con opzione per un altro anno. Il ct Roberto Mancini ha convocato Nicolò Zaniolo per le partite contro Albania e Austria in programma il 16 e il 20 novembre dopo aver parlato con il giocatore al termine di giornate covnulse.