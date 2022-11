Lazio, Inter, Roma e Milan: le ultimissime

Ascolta le news del momen to in meno di due minuti

Ultime gare prima delle sosta per il mondiale: Juventus-Lazio, Atalanta-Inter, Roma-Torino, Milan-Fiorentina, Monza-Salernitana e Verona-Spezia

ROMA - Si conclude oggi la 15ª giornata del campionato di Serie A che poi si fermerà per la lunga sosta per il mondiale in Qatar fino al 4 gennaio. Spicca il big match allo Stadium tra Lazio e Juventus che si giocherà alle 20.45, ad aprire la giornata alle 12.30 Atalanta-Inter. Nel pomeriggio alle 15 Monza.-Salernitana, Verona-Spezia ma soprattutto la Roma che ospita il Torino. Alle 18 infine altro big match a San Siro tra Milan e Fiorentina.