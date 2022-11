Inter, Karsdorp, Jordi Alba e tennis: le ultimissime

L'Inter vince a Bergamo. Mourinho non convoca Karsdorp. Jordi Alba: "Resto al Barcellona". Al via le ATP Finals

ROMA - L'Inter chiude il suo 2022 espugnano il Gewiss Stadium: Atalanta battuta 3-2 grazie alla doppietta di Dzeko e all'autogol di Palomino al termine di un match emozionante, in cui è successo di tutto. Secondo posto in classifica per la compagine interista, a quota 30 e a pari punti con Milan e Lazio, entrambe impegnate oggi nell'ultimo turno prima del mondiale. L'Atalanta invece non riesce più a vincere: terza battuta d'arresto nel giro di sette giorni per la squadra di Gian Piero Gasperini. La rottura tra Mourinho e Rick Karsdorp è totale. Il tecnico portoghese ha infatti deciso di escludere dai convocati l’olandese dopo lo sfogo del post gara contro il Sassuolo. Nel corso di un'intervista al quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il terzino del Barcellona Jordi Alba, veterano del club e della nazionale spagnola, ha dichiarato il suo amore ai catalani, sostenendo di voler chiudere la propria carriera al Camp Nou. In un Pala Alpitour immerso nell'azzurro, con le luci e i suoni che riportano con la mente a un anni fa, hanno preso il via a Torino le Nitto Atp Finals. Ascolta le news della mattina