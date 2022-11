Ronaldo, Marotta, Ancelotti e Nainggolan: le ultimissime

CR7: "Tradito dallo United". Marotta: "Saremo protagonisti". Ancelotti: "Meglio vincere giocando male". Nainggolan è sul mercato

ROMA - “Siamo consapevoli di poter essere protagonisti sino in fondo in un campionato anomalo e inedito, che ripartirà il 4 gennaio”. Così Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter e consigliere della Lega Nazionale Professionisti Serie A, ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport', su Rai RadioUno. Dopo settimane di silenzio arriva lo sfogo di Cristiano Ronaldo sul “Sun”: “In questi mesi ho vissuto i momenti più difficili della mia vita, a livello professionale e umano. Mi sento tradito dal Manchester United, non rispetto Ten Hag perché lui non mostra rispetto verso di me”. ”È meglio vincere giocando male. Per avere successo, è invece meglio avere grandi giocatori e un allenatore scarso. Con giocatori scarsi non vinci”. Lo dice Carlo Ancelotti, su Rai 3 a 'Che tempo che fa', condotta da Fabio Fazio. È ai titoli di coda l'avventura di Radja Nainggolan all'Anversa. Il centrocampista, 34 anni, sospeso perché scoperto a fumare in panchina, non rientrerà nella rosa di prima squadra. A comunicarlo lo stesso club belga