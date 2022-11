Napoli, Roma, Ronaldo e Neymar: le ultimissime

Di Lorenzo sogna lo scudetto. Cristante sarà operato alla mano. Rottura totale tra CR7 e lo United. Neymar perde il volo per Torino

ROMA - "Sarebbe un sogno vincere lo scudetto a Napoli e farlo da capitano come Maradona". Così Giovanni Di Lorenzo dal ritiro della Nazionale a Coverciano per ultime amichevoli del 2022 contro Albania (mercoledì) e Austria (domenica prossima). Bryan Cristante nei prossimi giorni dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico per curare una contusione ossea allo scafoide della mano sinistra riportata nei minuti finali della gara con il Napoli. "Il Manchester United prende atto della copertura mediatica relativa a un'intervista di Cristiano Ronaldo. Il club valuterà la propria risposta dopo che saranno stati stabiliti tutti i fatti. Il nostro obiettivo rimane quello di prepararci per la seconda metà della stagione e continuare con slancio, convinzione e l'unione che si sta costruendo fra giocatori, manager, staff, fan". Così, in una nota, il Manchester United prende posizione nei confronti dell'attaccante portoghese che ieri, nel corso di uno show tv, ha attaccato duramente il glorioso club dei 'Red devils' e in particolare l'allenatore olandese Erik Ten Hag. L'attaccante della nazionale brasiliana, Neymar, ha perso il volo che oggi lo avrebbe portato a Torino e non potrà quindi partecipare al primo allenamento della squadra, concentrata nella città italiana in vista del Mondiale in Qatar. Ascolta le news del pomeriggio