Lazio, Roma, Napoli e Djokovic: le ultimissime

Luis Alberto può partire a gennaio. Vicino il rinnovo di Cristante. Giuntoli esclusivo: "Che rimpianto Haaland". Djokovic protagonista alle ATP Finals

ROMA - Luis Alberto e la Lazio sono ad un bivio. Il rapporto con Sarri è di nuovo ai minimi termini e lo spagnolo sta riflettendo realmente sulla possibilità di partire a gennaio. Non è più solo Sarri a chiederne la partenza, è il giocatore a valutarla direttamente. Durante la sosta sarà riletta e approfondita la posizione. In passato ha sempre vincolato la sua partenza al ritorno in Spagna, al Siviglia. Stavolta sarebbe disposto a valutare anche altre destinazioni pur di partire. In casa Roma Cristante sperava di chiudere l'anno meglio invece dopo i fischi contro il Sassuolo ha dovuto rinunciare alla Nazionale per un problema alla mano che dovrà essere operata. Durante la sosta cercherà di scuotere la squadra per cercare di uscire dalla crisi e poter cominciare il 2023 nel migliore dei modi. Sempre durante la sosta arriverà anche l’annuncio del suo rinnovo di contratto fio al 2027. Intervista esclusiva al ds del Napoli Cristiano Giuntoli oggi sul Corriere dello Sport in edicola che rassicura sul futuro di Spalletti: “C'è sintonia totale con lui, partecipa in maniera attiva alla costruzione della squadra. La società ha un'opzione a suo favore per un altro anno di contratto”. Poi svela una clausola rescissoria per Kim “valida solo per l'estero” ed il suo grande rimpianto Haaland: “Avevamo già fatto il contratto col Salisburgo con l'accordo di pagare la clausola di 25 milioni di euro. Poi lui scelse il Borussia Dortmund e noi andammo su Osimhen che per noi era alla pari del norvegese”. Novak Djokovic infiamma il Pala Alpitour e vince al suo esordio in questa edizione delle Atp Finals.