Italia, Sampdoria, Danilo e Ronaldo: le ultimissime

ROMA – Fuori dal Mondiale l'Italia ha in programma due amichevoli la prima questa sera a Tirana contro l'Albania di Edy Reja, le probabili formazioni. Una lettera per ribadire che l'interessamento per la Sampdoria è concreto: "Continuiamo a lavorare con le parti interessate per finalizzare l'acquisizione del club prima possibile". La firma è quella dello sceicco Khaled Al Thani che, attraverso i propri uomini di fiducia in Europa, ha inoltrato questo comunicato. "Francia e Argentina sono fortissime e arriveranno lontano, ma noi abbiamo giocatori importanti che giocano nelle più grandi al mondo": questa la previsione di Danilo sul Mondiale in Qatar dal ritiro torinese del Brasile alla Continassa. David Beckham ha aperto un canale di dialogo per portare Cristiano Ronaldo all'Inter di Miami.