Roma, Dragowski, Argentina e Bagnaia: le ultimissime

Solbakken conferma l'arrivo alla Roma. Dragowski tornerà nel 2023. Oggi amichevole per l'Argentina. Bagnaia ricevuto al Quirinale

ROMA - "Ciao Bodø, adesso vado in un top club". Solbakken ha ufficializzato il suo addio al club norvegese dopo la sua ultima partita giocata in campionato. A fine partita i saluti ufficiali al Bodø, al suo tecnico Knutsen e ai suoi compagni di squadra che lo hanno aiutato a crescere e a esprimersi nel migliore dei modi nelle ultime due stagioni. Il portiere della Spezia Bartolomiej Dr?gowski, infortunatosi al Bentegodi di Verona nello scorso turno di campionato, ha subìto una lesione di alto grado del legamento peroneo astragalico e del legamento peroneo calcaneare, oltre a una parziale lesione del legamento deltoideo della gamba destra.. Escluso al momento il ricorso alla chirurgia. L'Argentina si prepara al debutto per il Mondiale qatariota: l'Albiceleste del ct Lionel Scaloni esordirà in Coppa del Mondo contro l'Arabia Saudita il prossimo 22 novembre. Tra gli appuntamenti pre Mondiale della Selección spicca l'amichevole odierna contro gli Emirati Arabi Uniti alle 16.30. "Ringrazio il Presidente, per noi è un vero onore personale e professionale. Il titolo piloti ci rende orgogliosi e vincerlo da italiano e con una moto italiana ci rende ancora di più orgogliosi. Un risultato frutto di tanto lavoro". Così il campione del mondo della MotoGp Francesco Bagnaia ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ascolta le news della mattina