Italia, Ronaldo. Argentina e tennis: le ultimissime

Esordio del 16enne Pafundi. CR7: "Rangnick? Ridicolo". Scaloni annuncia: "Convocati non definitivi". Medvedev fuori dalle ATP Finals

ROMA - L'Italia ha battuto 3-1 in amichevole l'Albania con i gol di Di Lorenzo e la doppietta di Grifo. Una vittoria dal sapore amaro, quando mancano pochi giorni al Mondiale di Doha, il secondo senza Azzurri. Da segnalare l'esordio di Simone Pafundi, 16 anni e sei mesi: l'attaccante dell'Udinese è il più giovane esordiente da 100 anni a questa parte, terzo in assoluto. Nuove dichiarazioni di Cristiano Ronaldo al giornalista Piers Morgan, in vista dell'intervista integrale che sarà diffusa nelle prossime ore da 'Talk TV'. CR7 ha svelato: "Ero vicino al Manchester City, avevo parlato con Guardiola ma considerata la mia storia non ho potuto dire di no allo United". Poi l'attacco: a Ralf Rangnick: "Non l'ho mai visto come il capo perché in alcune cose non sono mai stato d'accordo con lui. Sono sempre stato allenato dai migliori allenatori del mondo: Zidane e Ancelotti, Mourinho, Fernando Santos e Allegri, quindi ho una certa esperienza perché ho imparato da loro. Lui era ridicolo". Per l'Argentina è giornalisticamente una bomba a pochi giorni dal debutto a Qatar2022. L'allenatore dell'Albiceleste, Lionel Scaloni , ha schiettamente rivelato che esistono possibilità che la lista finale della squadra per la Coppa del Mondo cambi: "Può darsi che la lista dei 26 giocatori per il Mondiale cambi. Vedremo. Ci sono giocatori che non stanno bene al 100%. Vogliamo essere prudenti e vedere come si evolvono". Tsitsipas batte Medvedev ed elimina il russo dalle Atp Finals: è questo l'ultimo verdetto odierno che arriva dal Pala Alpitour.