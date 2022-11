Romero, Orsato, Djokovic e Formula Uno: le ultimissime

Romero: "Che emozione segnare". Orsato dirigerà il match inaugurale del Mondiale. Djokovic vince ancora a Torino. Presto una categoria per donne in F1

ROMA – L'attaccante della Lazio Luka Romero compie oggi 18 anni e a Lazio Style Radio racconta le sue sensazioni: “Prima della partita contro il Monza ero in stanza con Pedro, non so perché ma non riuscivo a dormire. Pensavo già a un'eventuale esultanza per un mio gol, è stato un segno del destino”. L'italiano Daniele Orsato è stato scelto come arbitro per dirigere la partita di apertura della Coppa del Mondo Fifa Qatar 2022 tra Qatar ed Ecuador che si disputerà all'Al Bayt Stadium domenica 20 novembre. A 46 anni, è uno degli arbitri più esperti d'Europa, dal 2010 nelle lista Fifa. È stato video assistant referee all'edizione 2018 della Coppa del Mondo Fifa. Djokovic vince la terza gara in tre partite alle Atp Finals di Torino. Il serbo consolida il suo primo posto superando anche Medvedev, con un match che si è concluso dopo tre ore e nove minuti di gioco. Il 2-1 finale per Djokovic è maturato con i parziali di 6-3, 6-7, 7-6. La Formula 1 ha deciso di organizzare a partire dal prossimo anno una competizione riservata alle donne pilota, che sarà denominata "F1 Academy" e sarà integrata nella piramide delle categorie che portano all'elite del motorsport. Ascolta le news del pomeriggio