Roma, Lazio, Ronaldo e Qatar 2022: le ultimissime

Martedì la Roma vola in Giappone. Summit di mercato a Formello. Lo United vuole licenziare Ronaldo. Infantino: “Oggi sono arabo, migrante e gay”:

ROMA - La Roma tornerà ad allenarsi domani pomeriggio dopo una settimana di vacanze concesse da Mourinho, lunedì altra seduta a Trigoria prima di partire, martedì pomeriggio, per il Giappone. In casa Lazio ieri lungo vertice di mercato a Formello tra il patron Lotito, il tecnico Sarri ed il diesse Tare. Si è iniziato a parlare del mercato di gennaio Sul tavolo anche i casi legati a Luis Alberto e al contratto di Milinkovic in scadenza nel 2024. L'allenatore ha chiesto Parisi e Ilic ma Lotito deve prima cedere lo spoagnolo. Si è parlato anche di un vice Immobile ma deve capitare un’occasione favorevole. Sta per finire nel peggiore dei modi l'avventura di Ronaldo al Manchester United. Ieri in una niota il club ha annunciato provvedimenti nei confronti del portoghese senza però dare indicazioni. Il club sarebbe intenzionato a multarlo pesantemente, forse denunciarlo per diffamazione e a cascata licenziarlo per giusta causa. Rintracciando la giusta causa nelle dichiarazioni rilasciate al giornalista Piers Morgan e diffuse a rate. Lo United per cominciare ha sverniciato Cristiano dalle gigantografie dell’Old Trafford. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha detto di sentirsi "arabo", "gay", "lavoratore migrante", durante la conferenza stampa inaugurale dei Mondiali in Qatar, a Doha. "Oggi mi sento qatarino, oggi mi sento arabo, oggi mi sento africano, oggi mi sento gay, oggi mi sento disabile, oggi mi sento lavoratore migrante", ha riferito nel proprio discorso introduttivo.