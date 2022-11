Italia, ATP Finals, Formula Uno e rugby: le ultimissime

Gli azzurri sfidano l'Austria in amichevole. Djokovic è il primo finalista alle ATp Finals. E' di Verstappen l'ultima pole stagionale. L'Italrugby crolla contro il Sudafrica

ROMA - Vigilia per l'Italia di Mancini che a Vienna sfiderà l'Austria: “Questa partita è un buon test soprattutto per i ragazzi più giovani – spiega il ct Mancini - vediamo se le cose viste a Tirana con l'Albania in un test più difficile possano migliorare”. Così alla domanda su chi vincerà il Mondiale: “Non lo so ma se devo dirne una di squadra penso all'Argentina, non perché ci hanno battuto ma perché ho visto uno spirito di squadra molto importante". E' Novak Djokovic il primo finalista nel singolare alle Atp Finals di Torino. Il serbo batte Fritz per 2-0 con i parziali di 7-6, 7-6 dopo un'ora e 56 minuti di partita. L'olandese Max Verstappen partirà dalla pole position nel Gp di Abu Dhabi, ultima prova del Mondiale 2022 di Formula 1, in programma domani sul circuito di Yas Marina. L'Italia è stata battuta 21-63 dai campioni del Mondo in carica del Sudafrica nell'ultima tappa delle Autumn Nations Series di rugby. Ascolta le news del pomeriggio