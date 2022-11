Qatar, Benzema, Pinto e ATP Finals: le ultimissime

Oggi al via il Mondiale di calcio con Qatar-Ecuador. L'attaccante costretto al forfait per un guaio muscolare. Il Gm della Roma torbe sulle voci estive di Ronaldo in giallorosso. Oggi la finale del torneo di Torino

ROMA - Parte oggi il Mondiale in Qatar con la sfida alle 17 tra il Qatar, che appunto ospita la kermesse, e l'Ecuador. Intanto il Mondiale perde uno dei suoi sicuri protagonisti: Karim Benzema. Il Pallone d'Oro della Francia campione del mondo che nel pomeriggio aveva lasciato il campo d'allenamento dopo aver accusato un problema al quadricipite della coscia sinistra, dovrà saltare l'intero torneo. Il General manager della Roma Thiago Pinto in un'intervista in Portogallo è tornato sulle voci che in estate volevano Ronaldo in orbita Roma: "Cristiano non è mai stato una possibilità. Queste voci non hanno mai avuto basi, ma in Italia si parla tutti i giorni di tre giocatori diversi, è normale forse accostarci perché noi siamo portoghesi (lui e Mourinho, ndr) e lui è portoghese, ma questo, ripeto, non ha mai avuto basi". Sarà Casper Ruud a sfidare Novak Djokovic nella finalissima delle Atp Finals di Torino.