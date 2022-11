Italia, Qatar, Karsdorp e ATP FInals: le ultimissime

Italia sconfitta 2-0 in Austria. Record di biglietti in Qatar. Rottura totale tra Karsdorp e la Roma. Djokovic vince le Finals

ROMA - In una delle giornate peggiori per il calcio italiano, l'inizio di un Mondiale senza Azzurri, l'Italia non consola i tifosi neanche in amichevole ed esce sconfitta dall'Austria a Vienna per 2-0, senza mai davvero entrare in partita. Sono stati venduti 2,95 milioni di biglietti per la Coppa del Mondo in Qatar il torneo dovrebbe incassare la cifra record di 7,2 miliardi di euro. Il Qatar ha già venduto più biglietti della Russia, che ai Mondiali del 2018 ne staccò 2,4 milioni. Oggi in campo i match Inghilterra-Iran, Senegal-Olanda e Usa-Galles. Rottura definitiva tra la Roma e Rick Karsdorp. Il terzino olandese ieri pomeriggio non si è presentato per la ripresa degli allenamenti, sancendo di fatto la spaccatura totale con il club giallorosso. Il calciatore non ha al momento dato nessuna motivazione alla sua assenza. La Roma multerà il giocatore ma lo lascerà ancora tra i convocati per la tournée in Giappone. Sempre che il giocatori si presenti già oggi a Trigoria. Novak Djokovic ha vinto le Nitto Atp Finals, andate in scena sul "veloce" indoor del Pala Alpitour di Torino. Il serbo ha piegato in finale il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 7-5, 6-3 in 1h32' di gioco.